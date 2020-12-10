Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске

Причиной кратковременного технологического нарушения стала связка воздушных шаров. Она попала на распределительное устройство подстанции 110 кВ и вызвала короткое замыкание.

Сейчас причина устранена.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи. Нельзя подходить к провисшим, оборванным и лежащим на земле электрическим проводам ближе, чем на 8 метров , залезать на опоры линий электропередачи, набрасывать на провода проволоку и другие предметы.

Для обеспечения оперативной связи с потребителями работает телефон «горячей линии» 8-800-220-0-220. Также потребители могут направлять обращения через портал https://светлаястрана.рф.