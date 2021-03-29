Энергетики отчитались о готовности к паводковому и пожароопасному периодам в Мурманской области

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Лыженков провёл очередное заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Основной вопрос – подготовка к прохождению паводкового и пожароопасного периодов на объектах электроэнергетики Мурманской области.

По информации руководителей энергокомпаний, для предупреждения возможных паводковых явлений на производствах организованы целевые проверки, производится контроль состояния объектов, находящихся в зонах повышенного риска. Также обеспечено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России, местными органами власти для получения оперативных данных о погодных условиях, способствующих интенсивному таянию снега. В регионе проводятся внеплановые инструктажи оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, противоаварийные тренировки, подготовлен резерв необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений.

Для своевременной подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду компании также разработали планы мероприятий по обеспечению надёжной работы энергообъектов, организованы проверки соответствия требованиям правил и норм пожарной безопасности.

Как отметил Алексей Лыженков, необходимо принять все меры для исключения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Требуется максимально мобилизоваться и обеспечить полный контроль за всеми объектами, особенно в зонах повышенного риска», – подчеркнул министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в заседании приняли участие представители региональных комитета по обеспечению безопасности населения, Государственной жилищной инспекции, Управления по ГОЧС и ПБ, ГУ МЧС России, Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, главы администраций муниципальных образований Кандалакшского и Кольского районов, Мурманска и Зеленоборского.