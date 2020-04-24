Энергетики ПАО «ТГК-1» и АО «Мурманская ТЭЦ» стали победителями международного конкурса

Подведены итоги Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок 2020 года, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. Конкурс проводился при поддержке Министерства энергетики РФ. На суд жюри были представлены 198 работ от 86 предприятий, относящихся к нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности.

По результатам конкурса лауреатами второй премии стали электрослесарь Виталий Дворецкий и слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования Верхне-Териберской ГЭС ПАО «ТГК-1» Сергей Воеводин с рационализаторским предложением по замене гидравлического привода на электропривод, а также начальник сектора производственно-технического отдела АО «Мурманская ТЭЦ» Лилия Беловол с работой по оперативному поиску поврежденного участка тепловой сети.

Лауреатом третьей премии стала ведущий специалист отдела стратегического планирования Департамента инвестиций ПАО «ТГК-1» Жанна Постных, предложившая использовать искусственный интеллект для прогнозирования аварийных состояний тепловых сетей.

«Мы считаем человеческий капитал главным ресурсом нашей компании и поддерживаем развитие рационализаторской работы, вовлекаем молодых специалистов в поиск современных решений производственных задач, актуальных для гидро- и теплоэлектростанций», - отметила начальник Учебного центра ПАО «ТГК-1» Виктория Плотникова.