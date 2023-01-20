Мурманская область. Арктика (16+)20.01.23 15:30
Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт гидроагрегата №3 на Княжегубской ГЭС
Специалисты выполнили ремонт рабочего колеса, полюсов ротора, быстропадающих щитов и сороудерживающих решеток, заменили систему технического водоснабжения, элементы направляющего аппарата.
Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, кроме того, в период проведения работ выполнена модернизация системы маслонапорной установки с заменой насосов и электродвигателей.
Как отметил главный инженер Каскада Нивских ГЭС Александр Семенов, проведенные мероприятия позволят увеличить надежность работы оборудования в целом, а также продлить ресурс гидроагрегата и маслонапорной установки.
Фото: https://gov-murman.ru
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niknik76876
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TheBat
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