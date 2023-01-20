Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт гидроагрегата №3 на Княжегубской ГЭС

Специалисты выполнили ремонт рабочего колеса, полюсов ротора, быстропадающих щитов и сороудерживающих решеток, заменили систему технического водоснабжения, элементы направляющего аппарата.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, кроме того, в период проведения работ выполнена модернизация системы маслонапорной установки с заменой насосов и электродвигателей.

Как отметил главный инженер Каскада Нивских ГЭС Александр Семенов, проведенные мероприятия позволят увеличить надежность работы оборудования в целом, а также продлить ресурс гидроагрегата и маслонапорной установки.

Фото: https://gov-murman.ru