В трудных погодных условиях идёт монтаж новых опор ЛЭП на линиях «Россетей»Энергетики планируют дать электричество на обесточенные объекты в первой половине дня
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.01.26 09:45

Энергетики планируют дать электричество на обесточенные объекты в первой половине дня

Как прозвучало во время заседания, по докладу «Россетей» в завершающей стадии находится возведение двух временных опор. Энергетики планируют дать электричество в первой половине дня, делают всё возможное, чтобы это случилось как можно раньше. Они также доложили о нескольких вариантах развития ситуации. На площадку также доставлены две металлические опоры, специалисты приступили к их сборке. Ещё три опоры в пути, их доставят к утру.

Как сообщает правительство Мурманской области, вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил в Росляково пункт, где северяне могут зарядить телефоны и необходимую технику, пообщался с жителями посёлка.

После этого глава региона заехал на Северную котельную, которую оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на высоковольтных линиях «Россетей» в числе других объектов своевременно обеспечили энергией, не допустив разморозки сотен домов в Мурманске и Североморске.

- Детально обсудили со специалистами необходимые вопросы и различные сценарии развития ситуации, - сообщил Андрей Чибис. - В завершение дня провёл оперативный штаб с коллегами, руководителями ресурсоснабжающих организаций и главами муниципалитетов».

Как прозвучало во время заседания, по докладу «Россетей» в завершающей стадии находится возведение двух временных опор. Энергетики планируют дать электричество в первой половине дня, делают всё возможное, чтобы это случилось как можно раньше. Они также доложили о нескольких вариантах развития ситуации. На площадку также доставлены две металлические опоры, специалисты приступили к их сборке. Ещё три опоры в пути, их доставят к утру.

- Всю необходимую помощь коллегам окажем в любом случае, - сообщил губернатор Мурманской области.

А в это время, как сообщает Центр управления регионом, в  Мурманской области сейчас фиксирует большое количество сообщений об отключениях электроэнергии. Все  сигналы северян  передаются в органы власти.

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456244033

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Пламя». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)17:05«Как обрести здоровое и красивое тело». Научно-популярная передача (16+)
-PRO Деньги (16+)Прогноз-2030: оборот наличных в России может вырасти за 5 лет на 22-35%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар потерял 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики планируют дать электричество на обесточенные объекты в первой половине дня-PRO ЖКХ (18+)Благодаря чёткой и жёсткой организации аварийных работ удалось избежать разморозки сотни домов в Мурманске и Североморске-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»