Энергетики планируют дать электричество на обесточенные объекты в первой половине дня

Как прозвучало во время заседания, по докладу «Россетей» в завершающей стадии находится возведение двух временных опор. Энергетики планируют дать электричество в первой половине дня, делают всё возможное, чтобы это случилось как можно раньше. Они также доложили о нескольких вариантах развития ситуации. На площадку также доставлены две металлические опоры, специалисты приступили к их сборке. Ещё три опоры в пути, их доставят к утру.

Как сообщает правительство Мурманской области, вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил в Росляково пункт, где северяне могут зарядить телефоны и необходимую технику, пообщался с жителями посёлка.

После этого глава региона заехал на Северную котельную, которую оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на высоковольтных линиях «Россетей» в числе других объектов своевременно обеспечили энергией, не допустив разморозки сотен домов в Мурманске и Североморске.

- Детально обсудили со специалистами необходимые вопросы и различные сценарии развития ситуации, - сообщил Андрей Чибис. - В завершение дня провёл оперативный штаб с коллегами, руководителями ресурсоснабжающих организаций и главами муниципалитетов».

- Всю необходимую помощь коллегам окажем в любом случае, - сообщил губернатор Мурманской области.

А в это время, как сообщает Центр управления регионом, в Мурманской области сейчас фиксирует большое количество сообщений об отключениях электроэнергии. Все сигналы северян передаются в органы власти.

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456244033