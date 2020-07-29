Энергетики поставят «умные счётчики»

В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» в текущем году будет установлено более полутора тысяч приборов учёта.

С 1 июля обязанности по установке и обслуживанию индивидуальных приборов учета электроэнергии перешла к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах) и электросетевым компаниям.

«Фактически речь идёт об одном из самых значимых этапов цифровизации электросетевого комплекса в масштабах страны, - отметил заместитель директора по реализации услуг Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» Алексей Лебедев. – Внедрение интеллектуальных систем учёта обеспечивает прозрачность, доступность и точность информации об энергопотреблении, минимизацию потерь электрической энергии».

Алексей Лебедев подчеркнул, что с установкой интеллектуальных приборов учёта у потребителей отпадает необходимость передавать их показания – это будет происходить автоматически в онлайн режиме.

В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» в текущем году будет установлено более полутора тысяч приборов учёта. Это так называемые «умные счётчики», соответствующие современным техническим требованиям.

Прежде всего, энергетики обновляют приборы учёта на участках сетей, наиболее уязвимых в плане потерь электроэнергии.