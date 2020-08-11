Энергетики повысят надёжность электроснабжения Африканды

С 11 по 22 августа специалисты «Центральных электрических сетей» Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» выполнят комплекс ремонтных работ на энергообъектах компании для повышения надежности электроснабжения посёлка Африканда.

Энергетики заменят провода и линейную арматуру на двух высоковольтных ЛЭП 110 кВ и подстанции ПС-106.

Для соблюдения норм техники безопасности на период проведения работ оборудование обесточат. Посёлок Африканда будет отключён от основной схемы электроснабжения и электроэнергия в жилой фонд будет подана от дизель-генераторов.

Плановые ремонтные работы энергетики проводят в наиболее удобный - летний период для надежной подготовки оборудования к эксплуатации во время пиковых осенне-зимних нагрузок.