Энергетики Заполярья приняли участие в общероссийском субботнике

Сотрудники филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск провели субботнее утро на свежем воздухе, наводя порядок территорию в районе Семёновского озера. Всероссийская экологическая акция «Зелёная весна» объединила в Заполярной столице десятки крупнейших организаций и сотни волонтёров.

Напомним, что Мурманская область – край суровый. На местных широтах весна приходит существенно позже, чем во всей стране. Между тем, северяне с радостью встречают тёплые дни, заботясь о чистоте родной области. Подтверждение этому – минувшая акция.

«Традиция проведения массовых субботников активно возрождается, и мы очень рады быть частью этого большого экологического движения. Забота об окружающей среде – дело благородное, а тот факт, что наши сотрудники охотно откликаются на подобные инициативы, безусловно, радует», - отмечает заместитель генерального директора – директор Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Вооружившись уборочным инвентарем, энергетики прибирали территорию возле памятника первому мэру Мурманска Олегу Найдёнову в районе Семёновского озера - излюбленного горожанами места отдыха. Уже совсем скоро здесь начнётся активная жизнь: с аттракционами, катаниями на катамаранах и счастливыми лицами северян, выбирающих эту локацию для неспешных прогулок.

Как сообщает пресс-секретарь Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, к акции присоединились во всех территориальных участках филиала. В каждом городе сотрудники отвечали за ту или иную площадку, которую также привели в надлежащий вид.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.