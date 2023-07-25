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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.23 13:15

«Энергия – вчера, сегодня, послезавтра»: проект «Не на паре» отправится в медиаэкспедицию на русский Север

С 28 июля по 7 августа команда студенческого проекта «Не на паре» проведёт масштабный эксперимент. В первой медиаэкспедиции «Энергия – вчера, сегодня, послезавтра» от проекта организаторы преодолеют более 4000 км на электромобиле «Москвич 3е» каршеринга Ситидрайв, в рамках участия во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой Ход». В ходе поездки они снимут короткометражный фильм и ответят на актуальные вопросы экологической повестки.

«Это не простая медиаэкспедиция, это – настоящее приключение в мир электроэнергетики страны. Мы хотим своей поездкой привлечь внимание молодёжи и объяснить, что ждёт Россию в ближайшем будущем. Наблюдая за экспедицией, подписчики нашего проекта будут узнавать о современном экологическом состоянии страны. Для нас – это точно вызов», – поделился соавтор проекта «Не на паре» Иван Ветров.

Участниками экспедиции станут организаторы проекта. Каждый из них будет причастен к созданию контента в качестве: фотографа, оператора, ведущего и других. Территория Мурманской области была выбрано не случайно, ведь она аккумулирует в себе объекты с источниками энергии различной направленности: от ветряных электростанций до использования атомной энергии.

Экспедиция состоится по территории Мурманской области, молодёжь Москвы доедет до Баренцева моря на электромобиле «Москвич». Ключевыми темами экспедиции станут: как устроена энергосистема России; ретроспектива её развития, актуальное и будущее состояние; какие альтернативные источники энергии существуют и применяются ли они сейчас? В рамках проекта они посетят такие важнейшие объекты, как: Кольская АЭС, Кольская ВЭС, Териберская ГЭС и другое.

Результатом поездки станет создание контента для широкой аудитории, раскрывающего темы экологии и энергетики в России, в том числе фото-, и видеоматериалов. Также будет снят научно-популярный фильм «Энергия – вчера, сегодня, послезавтра», серия коротких роликов и разработан авторский туристический маршрут по ключевым местам Кольского полуострова. После поездки организаторы планируют провести открытый диалог с участниками экспедиции об экологии и туризме.

Экспедиция пройдет в рамках тревел-проекта «Не на паре», цель которого продвижение внутреннего туризма среди молодежи, изучение и сохранение культуры, истории и особенностей природных богатств страны.

Подробности об экспедиции можно узнать в группе проекта «Не на паре» в соцсообществе «ВКонтакте».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Принять участие в проекте «Твой Ход» могут граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, которые на момент 1 сентября 2023 года будут являться студентами (бакалавриат, специалитет, магистратура) высшего образовательного учреждения, вне зависимости от формы обучения. Заявки на участие в конкурсной части проекта принимаются от действующих студентов учреждений высшего образования, студентов выпускных курсов учреждений среднего профессионального образования и 11-х классов учреждений среднего общего образования.

 

Фото (Всероссийский студенческий проект «Твой Ход»): https://gov-murman.ru

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