В Мурманской области число заключённых браков уменьшилось, но и они в большей части приводят к разводамКак мурманчанам взять законный выходной 1 сентября, знает «SuperJob»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.08.22 11:30

«Энергия атома» – на горнолыжном комплексе «Салма» состоится летний экстремальный забег

Экстремальный забег «Энергия атома», посвящённый 30-летию Концерна «Росэнергоатом», стартует 13 августа на горнолыжном комплексе Салма – гора Лысая, в 10 км от города Полярные Зори.

В четвёртый раз участники клуба «Марафонец» организовывают экстремальный забег на призы первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС. Состязание позволяет проявить не только выносливость, силу и спортивную подготовку, но учит командной работе.

Для участия уже заявились 12 команд – 60 активных людей из Кировска, Апатит, Полярных Зорь, Кандалакши, Мончегорска и Мурманска. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 1,5 км и более 25 испытаний – поймать равновесие на бревне, проползти по-пластунски, преодолеть щиты-барьеры и другие препятствия.

Заявки на участие в соревнованиях направляются до 21.00 12 августа на e-mail: tiv.1980@yandex.ru или в группе в ВК https://vk.com/extremezabeg.

Расписание мероприятия: 11.00-11.50 – регистрация участников; 12.00-12.50 – просмотр трассы; 12.50-12.55 – предстартовый брифинг; 13.00 – старт.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, к участию в забеге приглашаются все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Команда должна состоять из 5 человек. Каждый участник должен иметь минимальную физическую подготовку и обязательно оформить страховку от несчастного случая при участии в спортивном мероприятии. Организаторами забега будет предусмотрена возможность оформления страховки на месте регистрации.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стоимость жилья выросла на 48,9%, а зарплаты – почти на 5%. Как изменилась доступность жилья за два года – исследование hh.ru и Циан
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«Осенний обед на побережье Балтийского моря». Документальный фильм (12+)13:30«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Август радует северян снижением цен на морковь, яблоки, картофель и свежую белокочанную капусту-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются после уверенного роста, доллар США стабилен в паре с евро-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Власти регионов с 2023 года смогут определять объём электроэнергии, в пределах которого жители будут платить по более низкому тарифу, а сверх него — по более высокому
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как мурманчанам взять законный выходной 1 сентября, знает «SuperJob»
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика