«Энергия атома» – на горнолыжном комплексе «Салма» состоится летний экстремальный забег

Экстремальный забег «Энергия атома», посвящённый 30-летию Концерна «Росэнергоатом», стартует 13 августа на горнолыжном комплексе Салма – гора Лысая, в 10 км от города Полярные Зори.

В четвёртый раз участники клуба «Марафонец» организовывают экстремальный забег на призы первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС. Состязание позволяет проявить не только выносливость, силу и спортивную подготовку, но учит командной работе.

Для участия уже заявились 12 команд – 60 активных людей из Кировска, Апатит, Полярных Зорь, Кандалакши, Мончегорска и Мурманска. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 1,5 км и более 25 испытаний – поймать равновесие на бревне, проползти по-пластунски, преодолеть щиты-барьеры и другие препятствия.

Заявки на участие в соревнованиях направляются до 21.00 12 августа на e-mail: tiv.1980@yandex.ru или в группе в ВК https://vk.com/extremezabeg.

Расписание мероприятия: 11.00-11.50 – регистрация участников; 12.00-12.50 – просмотр трассы; 12.50-12.55 – предстартовый брифинг; 13.00 – старт.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, к участию в забеге приглашаются все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Команда должна состоять из 5 человек. Каждый участник должен иметь минимальную физическую подготовку и обязательно оформить страховку от несчастного случая при участии в спортивном мероприятии. Организаторами забега будет предусмотрена возможность оформления страховки на месте регистрации.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.