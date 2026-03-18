Энергия, ритм, победа: мурманчанки заняли пьедестал соревнований по фитнес-аэробике

Ярко, зрелищно и зажигательно прошли Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по фитнес-аэробике: соревнования состоялись в живописном городе Кондопога Республики Карелия 14 и 15 марта.

В борьбе за путевку на Чемпионат России команды из спортивной школы №12, представляющие город-герой, показали невероятное мастерство и силу духа.

Как сообщает администрация города Мурманска, по результатам выступлений в возрастной категории юноши и девушки: команды «Альфа» и «Пума» заняли заслуженное первое место, а команда «Арника» – 3 место в дисциплине «аэробика»; команда «Арктика» не знала равных, а команда «Микс» завоевала второе место в дисциплине «степ-аэробика».

В возрастной категории юниоры и юниорки в дисциплине «степ-аэробика» команда «Спаркл» заняла первое место.

В возрастной категории мужчины и женщины команда «Кураж» доказала своё превосходство, завоевав первое место в дисциплине «степ-аэробика», а команда «Черри» – в дисциплине «аэробика».

К участию в соревнованиях спортсменов подготовили тренеры Ольга Лупандина, Александра Коровина, Мария Прохорова, Маргарита Горбачева, Анастасия Кавун, Дарья Опарина, Елизавета Лупандина, Екатерина Швецова.

