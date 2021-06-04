«Энергия Севера» - за победу боролись почти 1000 конкурсантов

В первый день летних каникул были подведены итоги детского областного конкурса художественного и литературного творчества «Энергия Севера», посвященного Году науки и технологий. Около 200 юных северян получат заслуженные награды.

В 2021 году конкурс «Энергия Севера» отмечает свой пятнадцатилетний юбилей. И не случайно, что в этот раз проект получился самым масштабным за всю историю его существования. За звание победителей боролись почти 1000 конкурсантов из 29 населенных пунктов Мурманской области, приславшие на конкурс около 1500 творческих работ.

Реализовать творческую фантазию участникам предлагалось в 3х номинациях: рисунок, декоративно-прикладное искусство и литературная работа; в пяти конкурсных темах: «АЭС будущего»/»АЭС через 100 лет», «Атомный ледокольный флот: вчера, сегодня, завтра», «Мир чистой энергии», «Притяжение Севера», «Умные города будущего/Умные дома будущего».

Учредителями выступили сразу пять организаций области, входящих в состав ГК «Росатом»: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», ФГУП «Атомфлот», Информационный центр по атомной энергии г. Мурманск, филиал «КолАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт», Общественный совет ГК «Росатом».

«Нас, как организаторов, не может не радовать, что из года в год увеличивается интерес юных литераторов и художников к теме безопасного использования атомной энергии в современном мире. А это означает, что усилия, которые прилагает Кольская АЭС в развитии детского творчества, не напрасны. Мы с удовольствием будем продолжать дальнейшее сотрудничество с нашими коллегами в том числе и в вопросах организации творческих и экологических проектов», - прокомментировал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Награждение победителей состоится в торжественной обстановке уже в новом учебном году. О времени и месте проведения церемонии будет сообщено дополнительно. Узнать имена победителей и ознакомиться с протоколом работы жюри вы можете на официальной странице АЭС ВКонтакте http://vk.com/kolaplant, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.