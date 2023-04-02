Мурманская область. Арктика (16+)02.04.23 11:00
Энергоблок №2 Кольской АЭС отключён от сети действием автоматики
31 марта в 13.14 (мск) энергоблок №2 Кольской АЭС отключён от сети действием автоматики в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами.
Как сообщает пресс-служба КАЭС, в настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и №4. На энергоблоке №1 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 899 МВт.
Фото: https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes/press-tsentr/novosti/43298/
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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