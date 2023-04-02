31 марта в 13.14 (мск) энергоблок №2 Кольской АЭС отключён от сети действием автоматики в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами.

Как сообщает пресс-служба КАЭС, в настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и №4. На энергоблоке №1 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 899 МВт.

Фото: https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes/press-tsentr/novosti/43298/