Мурманская область. Арктика (16+)23.08.22 14:50
Энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть
22 августа в 17.21 энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть. В течение 41 дня из-за диспетчерских ограничений он находился в «холодном резерве».
На сегодняшний день энергоблоки №№1, 2 и 3 Кольской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком – 1000 МВт, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.
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