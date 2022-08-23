22 августа в 17.21 энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть. В течение 41 дня из-за диспетчерских ограничений он находился в «холодном резерве».

На сегодняшний день энергоблоки №№1, 2 и 3 Кольской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком – 1000 МВт, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.