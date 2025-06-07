Мурманская область. Арктика (16+)07.06.25 10:00
Энергоблок №3 Кольской АЭС переведён в резерв
5 июня 2025 года в 17.41 в соответствии с поданной и согласованной в установленном порядке заявкой энергоблок №3 Кольской АЭС отключён от сети и выведен в резерв с последующим проведением ремонтных работ.
Планово-предупредительный ремонт энергоблока №3 начнётся 17 июня согласно утверждённому графику.
В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1 и №4, которые несут суммарную нагрузку 590 МВт. Энергоблок №2 находится в резерве.
Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.
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