Энергоблок №3 Кольской АЭС переведён в резерв

5 июня 2025 года в 17.41 в соответствии с поданной и согласованной в установленном порядке заявкой энергоблок №3 Кольской АЭС отключён от сети и выведен в резерв с последующим проведением ремонтных работ.

Планово-предупредительный ремонт энергоблока №3 начнётся 17 июня согласно утверждённому графику.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1 и №4, которые несут суммарную нагрузку 590 МВт. Энергоблок №2 находится в резерве.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.