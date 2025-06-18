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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.25 16:00

Энергоблок №3 Кольской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации

17 июня 2025 года на третьем энергоблоке Кольской АЭС стартовал средний планово-предупредительный ремонт. В ходе работ специалисты Кольской АЭС совместно с «Колатомэнергоремонтом» выполнят ремонт основного оборудования реакторной установки, в том числе капитальный ремонт двух парогенераторов, двух главных циркуляционных насосов, двух главных циркуляционных трубопроводов и ремонт трубопроводов системы аварийного охлаждения активной зоны.

В турбинном отделении начнутся ремонтные работы цилиндров низкого давления турбинной установки №6 и циркуляционных насосов турбоагрегата №5 и №6. Кроме того, будет проведён капитальный ремонт турбогенератора №5.

«В период планово-предупредительного ремонта запланированы мероприятия по модернизации. В частности, будет выполнена замена кабельных линий 6 кВ механизмов турбинного отделения и замена ряда автоматических выключателей 0,4 кВ. Кроме того, планируется комплекс работ по модернизации аппаратуры систем важных для безопасности энергоблока в части изменений и доработки алгоритмов работы. Основная задача Кольской АЭС – бесперебойно снабжать электроэнергией потребителей Мурманской области», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1 и №4, их суммарная нагрузка составляет 690 МВт. Энергоблок №2 находится в резерве.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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