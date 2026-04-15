Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией

13 апреля энергоблок №4 Кольской АЭС в соответствии с согласованной в установленном порядке заявкой переведён в «холодный» резерв, а с 15 апреля специалисты атомной станции и «Колатомэнергоремонта» (филиал АО «Атомэнергоремонт») приступят к его планово-предупредительному ремонту (ППР) с элементами модернизации.

В рамках ППР специалисты выполнят комплекс мероприятий на основном оборудовании, в том числе, капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой активной зоны.

Кроме того, будет проведена модернизация маслосистем главных циркуляционных насосов, системы уплотнения вала турбогенератора, а также технологических и электротехнических систем, важных для безопасности электрического цеха и цеха тепловой автоматики и измерений.

«Безопасная и надёжная работа — это приоритетная задача Кольской АЭС. Ежегодные планово-предупредительные ремонты — это обязательная процедура, которая проводится на всех энергоблоках станции. Их цель — обеспечить надёжную и бесперебойную работу оборудования, чтобы гарантировать безопасное производство электроэнергии», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на атомной станции в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1170 МВт.

