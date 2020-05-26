Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть

25 мая энергоблок №4 Кольской атомной станции был выведен из резерва и начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему России.

Напомним, что в связи с плановым ремонтом линии ВЛ-330 кВ на территории республики Карелия энергоблок №4 Кольской АЭС с 19 по 24 мая находился в резерве. В этот период заполярная атомная станция работала в режиме изоляции от Единой энергосистемы страны и обеспечивала электроэнергией потребителей только в Мурманской области.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №№1, 2 и 4. На энергоблоке №3 проводится планово-предупредительный ремонт. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 800 МВт.