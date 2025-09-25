Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть

24 сентября в 11 часов 2 минуты (мск) энергоблок №4 Кольской АЭС выведен из холодного резерва и включён в сеть. Блок был остановлен 16 сентября в соответствии с поданной и согласованной в установленном порядке заявкой.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, суммарная нагрузка составляет 1320 МВт.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.