Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть после планового ремонта

20 июля в 13.59, после завершения планово-предупредительного ремонта, продолжавшегося 59 суток, энергоблок №4 Кольской атомной станции включён в сеть.

В ходе ремонтной кампании выполнены: капитальный ремонт двух парогенераторов, главного циркуляционного насоса и деаэратора, перегрузка топлива в реакторе. По программе повышения безопасности специалисты произвели замену импульсно-предохранительных устройств парогенераторов, заменив импортное оборудование на отечественное. Аналогичные работы уже проведены на блоках 1 и 3 Кольской АЭС.

«Завершён ремонт системы технического водоснабжения с заменой трубопроводов большого диаметра, что возможно только при одновременном останове 3 и 4 блоков. Все работы выполнены качественно и в срок», - отметил первый заместитель главного инженера Кольской АЭС Валерий Кононов.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, по состоянию на 21 июля нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 700 МВт, в работе находятся все четыре энергоблока, блок № 1 выведен в резерв.