Энергоэффективные проекты Мурманской области рассмотрели на федеральном Госсовете

Министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков представил Мурманскую область на заседании рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации и выступил с докладом о практике региона в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике.

Глава ведомства рассказал об активной реализации проектов по энергосбережению за счёт внебюджетных источников, в том числе на условиях энергосервиса, а также отметил, учитывая высокую мазутозависимость региона, одну из приоритетных задач в теплоснабжении – использование местных видов топлива.

Так, в Мурманской области заработали четыре мультитопливные котельные, работающие с использованием торфа, прорабатывается вопрос реализации проекта по строительству новой твердотопливной котельной на RDF-топливе, модернизируется завод термической обработки твердых бытовых отходов, являющийся уникальным предприятием в Арктической зоне. 471 дом Мурманска получит индивидуальные теплопункты и чистую горячую воду до конца 2025 года.

Одним из примеров успешного использования механизма энергосервиса является контракт, заключенный крупнейшей в регионе теплоснабжающей организацией «Мурманэнергосбыт». За счёт инвестора организация обновила насосный парк и заменила 42 сетевых и подпиточных насоса на девяти котельных и двух центральных тепловых пунктах. Экономия электроэнергии от замены насосного оборудования составит до 35% или около 2,5 млн кВт*ч в год, что в денежном выражении составит около 14 млн рублей в год. Планомерную работу по замене насосного оборудования за счет собственных средств ведёт ГОУП «Мурманскводоканал». В 2021 году установка новых насосных агрегатов позволила сэкономить более 1 млрд рублей за счёт повышения энергетической эффективности использования электрической энергии.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, одним из направлений энергосбережения Алексей Лыженков обозначил замещение традиционных энергоресурсов возобновляемыми источниками энергии. Примером такой работы является строительство ООО «Энел Рус Винд Кола» крупнейшего в России ветропарка за Полярным кругом «Кольская ВЭС» установленной мощностью 201 МВт.

«Подводя итог, предлагаю рассмотреть возможность включения в протокольные решения сегодняшнего заседания предложения о возобновлении государственной поддержки из федерального бюджета на софинансирование мероприятий региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2035 года», – завершил доклад министр.

Фото: https://gov-murman.ru