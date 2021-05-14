Энергоэффективный потенциал Кандалакшского района обсудили на выездном заседании региональной Общественной палаты
По приглашению главы Кандалакшского района Михаила Павлова состоялось выездное заседание Общественной палаты Мурманской области. Целью встречи было обсуждение вопросов, связанных с энергоэффективным потенциалом района, в том числе перспективами проведения мероприятий, направленных на энергосбережение в сфере теплоснабжения, а также с капремонтом многоквартирных домов и благоустройством общественных пространств.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области на совещании представила первый заместитель главы ведомства Алёна Кузнецова. В своём докладе она рассказала общественникам о реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в регионе, а также о создании необходимых организационных и технических предпосылок для реализации комплексных проектов по энергосбережению.
В Кандалакшском районе заключено два энергосервисных контракта на модернизацию уличного освещения на территории Кандалакши и Зеленоборского.
«По состоянию на конец 2020 года расход электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения составлял 860 464 кВт*ч, что в 2,5 раза ниже потребления в базовом 2016 году», – отметила Алёна Кузнецова.
Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в ходе обсуждения качества и энергоэффективности теплоснабжения были затронуты вопросы перетопов. Как было отмечено, их основными причинами являются отсутствие контроля за балансировкой системы отопления со стороны обслуживающих организаций и непроведение энергосберегающих мероприятий. При этом в большинстве случаев жители отказываются предоставить доступ в квартиру для обследования внутренней системы отопления МКД, что не позволяет провести должный контроль. Как следствие – последующие жалобы жителей и предписания контрольных органов на низкую температуру отопления решаются демонтажем дроссельных шайб на системе отопления, что в итоге ведет к разбалансировке систем как данного дома, так и соседних домов.
Не остался без внимания вопрос перехода на иной способ оплаты отопления.
В заседании приняли участие представители региональных министерств строительства, градостроительства и благоустройства, теплоснабжающей организации АО «МЭС», АНО «Центр городского развития Мурманской области».