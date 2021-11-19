Энергосберегающие технологии ускорят разгрузку топочного мазута и сэкономят средства

В регионах с благоприятным климатом слив мазута из железнодорожной цистерны занимает шесть часов. В условиях Крайнего Севера, когда столбик термометра опускается ниже 20 градусов мороза, на этот процесс можно потратить целый день. Чтобы сократить время слива нефтепродуктов из цистерн в зимние месяцы, АО «Мурманэнергосбыт» внедряет энергосберегающие технологии.

Для этих целей на котельной в Кандалакше весной текущего года был проведён эксперимент по сравнению двух подогревателей отечественного производства. В итоге на вооружение была взята модель АФТ-МПМ, обеспечивающая перемешивание мазута во всем объёме резервуара.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время аналогичное оборудование смонтировано на эстакаде в Североморске. С его помощью специалисты филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» рассчитывают уменьшить время слива нефтепродуктов на 4 часа и, как следствие, снизить финансовые затраты на оплату простоя вагонов и электричества необходимого для подогрева нефтепродуктов.