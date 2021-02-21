Энергосервис в областном онкодиспансере принес экономию более 30%

Основной потенциал энергосбережения бюджетной сферы Мурманской области сосредоточен в потреблении тепловой энергии. Это является следствием климатических особенностей региона. Поэтому большая часть энергоэффективных мероприятий связано с модернизацией систем отопления.

В ходе рабочей поездки первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алёна Кузнецова оценила результат проведенных энергосберегающих мероприятий на условиях энергосервиса в Мурманском областном онкологическом диспансере.

В медицинском учреждении энергосервисной компанией ООО «Кретус» проведена масштабная реконструкция трёх тепловых пунктов: установлены автоматизированные системы управления, диспетчеризации, регулирования подачи теплоносителя и приготовления горячей воды, узлы учёта тепловой энергии.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, энергосервисный контракт заключен в конце 2018 года сроком на шесть лет. Современные материалы и оборудование нового поколения позволили добиться существенной экономии – более 30 %, из которых 5 % остается учреждению. После завершения контракта учреждение будет получать всю экономию.

Как сообщил генеральный директор ООО «Кретус» Анатолий Килочицкий, основными критериями при производстве работ были удобство и безопасность эксплуатации.

«Так, например, в качестве теплоизоляции мы применили не привычную стекловату, а высокотемпературный вспененный каучук, в том числе устанавливали кожухи на всех соединениях трубопроводов, что, во-первых, снижает риск получения травм в случае аварийной ситуации практически до нуля, во-вторых, обеспечивает меньшие теплопотери в самих теплопунктах», - отметил Анатолий Килочицкий.

В ходе осмотра отмечен комплексный подход и высокое качество выполненных работ.

«Экономия от установки нового оборудования в индивидуальных теплопунктах очевидна. При отсутствии бюджетных затрат выгода учреждения за два года действия контракта составила свыше 600 тысяч рублей», – подчеркнула Алёна Кузнецова.