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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.20 12:55

Эпидемиологическая ситуация в Мурманской области характеризуется сезонным подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ

Эпидемиологическая ситуация в Мурманской области по заболеваемости гриппом и острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ) на 9-й календарной неделе (с 24 февраля по 1 марта) характеризуется продолжающимся прогнозируемым сезонным подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемические пороговые величины незначительно превышены, по сравнению с предыдущей неделей отмечено увеличение темпов регистрации заболеваемости населения.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ, на фоне продолжающейся циркуляции не гриппозных респираторных вирусов, свидетельствуют о возрастании активности вирусов гриппа A/H1N1 и гриппа В.

Выделенные вирусы представлены вирусами, штаммы которых вошли в состав противогриппозной вакцины, применённой в период проведения прививочной кампании в период подготовки к текущему эпидсезону.

Все образовательные организации функционируют в рабочем режиме: закрытые классы отсутствуют.

Управление Роспотребнадзора Мурманской области в очередной раз обращает внимание населения на недопустимость самолечения острых вирусных респираторных инфекций. При появлении любых симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обязательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, неукоснительно следовать полученным врачебным рекомендациям.

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