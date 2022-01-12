Эпидситуация диктует условия проведения крещенских купаний в Мурманской области

На очередном заседании регионального оперативного штаба были озвучены условия проведения традиционных крещенских купаний в Мурманской области с учётом эпидситуации.

Глава Роспотребнадзора по Мурманской области Александр Сергеев назвал правила эпидбезопасности, которые нужно соблюдать организаторам мест для окунаний и участникам события.

В местах для переодевания необходимо разместить бактерицидную лампу и антисептики для рук. Участникам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и во время нахождения в раздевалке использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, правила эпидбезопасности разработаны в интересах сохранения жизни и здоровья граждан. Гражданам с признаками ОРВИ и тем, кто не вакцинирован, рекомендуют снизить число социальных контактов, не подвергать риску себя и окружающих.

Напомним, 19 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Крещение Господне.