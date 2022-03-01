Эпидситуация региона сохраняет положительный тренд – продолжается снижение темпов регистрации заболеваемости COVID-19

«В эпидситуации региона сохраняется положительный тренд. Коллеги из регионального управления Роспотребнадзора фиксируют снижение темпов регистрации заболеваемости COVID-19 в регионе», – сообщил 28 февраля в ходе оперативного совещания министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Медицинская служба региона мобилизована. По-прежнему с повышенной нагрузкой работают 50 патронажных бригад в поликлиниках и 35 «ковидных» бригад скорой медицинской помощи. Основное количество заболевших проходит лечение в амбулаторных условиях. Свободный коечный фонд в стационарах остаётся достаточным.

Ведется приём в подразделениях неотложной помощи, реализованы и активно работают сервисы предварительной записи в «неотложку», а также сервис дистанционного закрытия больничных листов.

«Не теряет актуальность прививочная кампания. Вакцинация и своевременная ревакцинация. Очень важно, чтобы за счёт коллективного иммунитета сохранилась положительная динамика, то есть рост количества выздоравливающих и снижение количества заболевших», – отметил Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в настоящее время работают 55 прививочных бригад. Ежедневно работают мобильные пункты вакцинации в торговых центрах Мурманска. Всего в регионе привито более 355,5 тысячи человек. Продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет с согласия родителей.