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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 14:30

Эпидситуация в Мурманской области напряженная – Дмитрий Панычев

Система здравоохранения Мурманской области работает с кратно возросшей нагрузкой, об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на оперативном совещании в правительстве.

«На госпитальном этапе уже развёрнута 831 дополнительная койка, из них на прошлой неделе развернуты 189 коек. Таким образом, сегодня в регионе функционирует 1212 коек, из них 934 оснащены кислородом, в том числе 89 коек оснащены аппаратами ИВЛ», – отметил глава регионального Минздрава.

Помощь пациентам с ковид на догоспитальном этапе оказывают 23 бригады скорой помощи и 19 амбулаторных патронажных бригад.

Неснижаемый запас СИЗов, антисептиков и дезинфектантов и лекарств в регионе также увеличивают. На утро 5 июля для стационарных пациентов подготовлен запас медикаментов более, чем 6-кратный, в пересчёте на курсовые дозы.

«Согласно санитарным правилам мы сохраняем высокий охват тестированием – всего в области проведено более миллиона ПЦР-исследований, с помощью СМС-информирования результаты теста получили более 248 тысяч человек», – добавил Дмитрий Панычев.

В 20 муниципалитетах работает 29 прививочных бригад и три мобильных пункта для вакцинации против коронавируса в областном центре. Они работают в трёх крупных торговых центрах с 14 часов и до последнего пациентам. В минувшие выходные ими привиты 767 человек.

Всего в Мурманской области привиты более 128 тысяч человек – это 37% от плана.

«Ситуация достаточно напряженная, но под контролем. Нам необходим коллективный иммунитет. Поэтому я повторяю свой призыв к населению, руководителям и работникам предприятий и организаций активно прививаться. Пока большая часть жителей не вакцинирована, важно строго соблюдать профилактические меры эпидбезопасности: масочный режим, социальную дистанцию, гигиену. Особенно тем, кто недавно привился, так как для выработки должного уровня иммунитета необходимо время», – обратился к северянам Дмитрий Панычев.

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