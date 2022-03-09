Эпидситуация в регионе сохраняет положительную динамику: об этом сегодня в рамках оперативного совещания доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

По словам министра, эпидситуация в регионе сохраняет положительную динамику: снижаются темпы регистрации заболеваемости COVID-19, растет количество выздоровевших. По данным ежедневного мониторинга по количеству находящихся на амбулаторном лечении пациентов мы вернулись к показателям середины января, это чуть меньше исходных, то есть начала четвертой волны, вызванной штаммом омикрон. По-прежнему основное количество пациентов с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении. На догоспитальном этапе работает 49 патронажных бригад в поликлиниках и 33 «ковидных» бригады скорой медицинской помощи. Активно ведется прием в подразделениях неотложной помощи, используются сервисы предварительной записи в «неотложку», а также сервис дистанционного закрытия больничных листов.

«Более половины коечного фонда в настоящее время свободно, даже с учетом свернутых на прошедшей неделе 97 коек. На текущей неделе продолжим возврат коек к оказанию помощи по их основному профилю», – рассказал Дмитрий Панычев.

Как сообщает регион7альное Министерство здравоохранения, в завершении доклада глава регионального Минздрава сделал акцент на том, что основной мерой, которая позволит не снижаться уровню достигнутого в регионе коллективного иммунитета это вакцинация и своевременная ревакцинация через 6 месяцев.

«Особое внимание к крупным предприятиям и организациям, учреждениям, организованным коллективам. У нас по-прежнему работают 55 бригад, ежедневно прививают и мобильные пункты в торговых центрах Мурманска. Вакцины в регионе достаточно. Всего привито более 356 тысяч человек это без малого 77% от плана. Продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет», – сообщил министр.