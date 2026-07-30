Эпоха Фиделя: в Мурманске отметят 100-летие Фиделя Кастро

В честь 100-летия кубинского лидера Фиделя Кастро, которое отмечается 13 августа, «Северный характер» проведёт серию мероприятий «Эпоха Фиделя: наследие и память». Напомним, судьба известного политика связана с Мурманском — он посетил столицу Кольского Заполярья в апреле 1963 года, став первым иностранным лидером, которому показали стратегические объекты страны.

13 августа в 16.00 в Мурманске северян и гостей региона приглашают на иммерсивный аудиоспектакль «Гость с острова свободы». Записаться можно на сайте Туристского информационного центра Мурманской области.

В 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее откроются фотовыставка и показ короткометражного фильма «Viva Фидель!». На выставке представлены снимки Юрия Шумилкина, сделанные во время визита Кастро в 1963 году. А также кадры со съёмок фильма «Viva Фидель!», который снимался в Мурманске осенью 2025 года при поддержке правительства региона. В картине сыграли актёры из Санкт-Петербурга и мурманских театров. Фильм рассказывает историю молодого мурманчанина, который попадает из нашего времени в 1963 год, в день приезда Кастро, и ему предстоит станцевать перед кубинским лидером и узнать семейные тайны. Вход на выставку и кинопоказ свободный.

Мероприятия проводятся при поддержке народной программы «На Севере – жить!» в рамках регионального культурного проекта «Северный Характер: связь поколений», который в этом году получил грант Минкульта Мурманской области.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/571873/#&gid=1&pid=1