Эрик Хисматуллин возглавит региональный комитет по обеспечению безопасности населения

Сегодняшнее оперативное совещание началось с кадровых назначений. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что региональный комитет по обеспечению безопасности населения возглавит Эрик Хисматуллин, сообщает региональное Министерство информационной политики.

«Эрик Ильдусович более 25 лет отдал службе в органах внутренних дел, до недавнего времени возглавлял Управление Росгвардии по Мурманской области. Он хорошо известен в нашем регионе как безусловный профессионал и эффективный руководитель. Я убежден, что с учетом реалий нашего времени его опыт и компетенции будут очень полезны», – подчеркнул глава региона и пожелал Эрику Хисматуллину успехов в новой должности.

Фото: http://51.uvo-murmansk.ru/index.php/35-news/latest-news/659-otpusk-ohrana-imuschestva84