Эрна Сульберг признала поражение Консервативной партии Норвегии. К власти пришли социалисты

На прошедших в Норвегии парламентских выборах победу одержала Рабочая партия во главе с Йонасом Гар Стёре, сообщает сайт «СеверПост». Эта партия получила 97% голосов избирателей.

Действующий премьер-министр страны Эрна Сульберг признала поражение Консервативной партии, которая руководила страной в течение восьми лет, и поздравила оппонента с победой.

Как ожидается, пять оппозиционных партий должны занять 104 из 169 мест в Стуртинге. 88 из них будут занимать представители Рабочей партии. Этого достаточно, чтобы контролировать консервативную коалицию.

Йонас Гар Стёре занимал пост министра иностранных дел Норвегии с 2005 по 2012 год.