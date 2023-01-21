Мурманская область. Арктика (16+)21.01.23 14:00
ЕС не будет выдавать разрешения на импорт российских рыболовных судов
Европейская комиссия прекратила выдачу разрешений на импорт в страны Евросоюза новых или переоборудованных российских судов. Мера затронула как минимум три крупнейшие рыболовные компании страны, сообщает portnews.ru со ссылкой на «Undercurrent New».
Ограничения коснулись как минимум трех крупных добытчиков минтая: «Океанрыбфлота», Русской рыбопромышленной компании (РРПК) и «Норебо».
Напомним, в октябре 2022 года вступили в силу объявленные Норвегией ограничения на заход в порты страны российских рыболовных судов валовой вместимостью более 500 тонн. С прошлой осени российским судам разрешён заход только в порты Тромсе, Киркенес и Ботсфьорд.
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Последние комментарии
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
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Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
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