Есения Константинова из Никеля и Елизавета Прохорова из Полярного выступят на Российско-Китайских играх в составе сборной России

С 21 по 27 мая в Чунцине пройдут IX Российско-Китайские молодёжные летние игры. В состав юниорской сборной России по плаванию вошли заполярные спортсменки Есения Константинова и Елизавета Прохорова.

Воспитанницы Комплексной спортивной школы олимпийского резерва неоднократно блестяще представляли родную Мурманскую область на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Никельчанка Есения Константинова является многократной чемпионкой Северо-Западного федерального округа, финалисткой Всероссийской спартакиады сильнейших и международного Кубка Владимира Сальникова. Тренирует мастера спорта Екатерина Лебедик.

В 2021 году Елизавета Прохорова одержала победу на первенстве России, а в прошлом года стала призером всероссийских соревнований «Резерв России» и вышла в финал чемпионата страны. Мастер спорта тренируется у Екатерины Лебедик и Дмитрия Леоненкова.

Всего в состав сборной России по плаванию, которым предстоит бороться за «золото» в Китае, вошло 48 юных спортсменов, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru