Ещё 10 социальных услуг стали доступны северянам в электронном виде

Увеличился перечень услуг, доступных для получения жителями Мурманской области с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

Северяне, имеющие учётную запись на портале, теперь могут получить в электронном виде:

– справку о назначении государственной социальной помощи;

– региональную ежемесячную денежную выплату (РЕДВ) и ежемесячную жилищно-коммунальную выплату (ЕЖКВ);

– ежегодную единовременную денежную выплату к 28 мая ветеранам труда Мурманской области - дню образования Мурманской области;

– услугу по присвоению звания и выдаче удостоверения ветерана труда;

– компенсацию в размере 50 процентов расходов на оплату стоимости проезда один раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации ветеранам труда Мурманской области;

– услугу по выдаче удостоверения многодетной семьи;

– получить сертификат на региональный материнский (семейный) капитал;

– материальную помощь пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

– материальную помощь инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

– услугу по распоряжению средствами регионального материнского (семейного) капитала.

Услуги предоставляются бесплатно.

Перевод услуг в цифровой формат – результат сотрудничества региональных министерств цифрового развития и труда и социального развития. Работа ведомств в этом направлении продолжится и в 2021 году.

В министерстве цифрового развития региона отмечают, что востребованность порталов для получения услуг в электронном виде растет с каждым годом, а ушедший 2020 год и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, подтолкнули население к их активному использованию. Согласно данным регионального минцифры, в 2020 году в регионе подано более 1,3 млн запросов для получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде. Это более чем на треть выше, чем в 2019 году.