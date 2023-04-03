Ещё 11 экскурсоводов прошли региональную аттестацию

29 марта прошло очередное заседание региональной комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков.

На первом этапе участники прошли тестирование на знание действующего законодательства в сфере туризма, методики организации и проведения экскурсий, а также истории, культуры и природы нашего края.

Второй этап проходил в формате практического задания с рассказом соискателей о туристических маршрутах в различных муниципалитетах Мурманской области.

По итогам экзамена ещё 11 человек стали аттестованными экскурсоводами (гидами) и гидами-переводчиками и их данные внесены в единый федеральный реестр.

Отметим, что всё большую роль в подготовке к квалификационным экзаменам играют туристические ассоциации Мурманской области, организующие различные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний и профессионализма тех, кто ещё только готовится к обязательной аттестации, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru