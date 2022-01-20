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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.22 17:30

Ещё 11% компаний отправляют работников на удалёнку из-за «омикрона»

«Омикрон» изменит рабочие процессы в 1 из 9 российских компаний — из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки они уже перевели или планируют перевести персонал на удалёнку. Удалённые сотрудники сегодня есть в 3 из 10 организаций — это на треть меньше, чем в октябре, когда бушевала «дельта». Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опороса, в котором приняли участие 1000 работодателей из всех округов страны.

11% российских компаний отправили или планируют в ближайшее время отправить персонал на удаленку в связи с распространением «омикрона». В Москве таких работодателей больше, чем в среднем по стране (14%), а в Санкт-Петербурге — меньше (4%). Каждый третий менеджер по персоналу (32%) сообщил, что в их организации все желающие и те, у кого есть медицинские показания, переведены на дистанционный режим работы еще до прихода нового штамма коронавируса. Такая ситуация в наибольшей степени свойственна столице (41%).

Сегодня удалённые сотрудники имеются в 31% организаций. Это на треть меньше, чем во второй половине октября 2021-го, когда Россия столкнулась с предыдущим ковидным штаммом, так называемой «дельтой», однако больше, чем в сентябре. Чаще всего на удаленку отправляют в столице (о наличии в штате таких работников сообщили 47% московских работодателей), тогда как в регионах это практикуют реже (21%).

В каких областях заняты сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии COVID-19? Чаще всего это информационные технологии (об этом сообщили 22% работодателей), управление персоналом и рекрутинг (21%), продажи (17%). 16% предприятий и организаций перевели на удаленку весь офисный штат. Чуть реже упоминали бухгалтерию и финансы (13%), закупки и снабжение (11%). О том, что удалённые работники трудятся в call-центре, сообщили 9% компаний, в инженерно-технических службах — 8%, в области дизайна и документооборота — по 5%, в сферах логистики, маркетинга, экономики и юриспруденции — по 3%. Еще 18% работодателей рассказали, что в их компании на дистант выведены другие функции — аналитика, PR, редактура, бронирование туров, страхование, сметное дело и так далее.

 

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