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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.25 12:00

Ещё 25 мурманских семей получили поддержку на улучшение жилищных условий

Глава города Мурманска Юрий Сердечкин  вчера вручил свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение или строительство жилья 13 молодым и 12 многодетным семьям — участникам муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска».

Церемония прошла в торжественной обстановке в Управлении Октябрьского округа города Мурманска.

Взрослые члены семей получили из рук главы города документы на выплату, а дети, в зависимости от возраста, — плюшевого белого медвежонка, набор шоколадок или альбом для рисования с карандашами.

— Улучшение жилищных условий — один из ключевых блоков плана «На Севере — жить!», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, — отметил Юрий Сердечкин. — С момента запуска программы в 2006 году её диапазон постоянно расширяется. Так, в 2013-м для многодетных семей был отменен «возрастной ценз», а в 2024-м первоочередное право на получение поддержки получили семьи участников СВО.

Так, в этом году свидетельства получили 3 молодых семьи участников СВО (в 2024 году документы были выданы 4 молодым семьям участников СВО).

В 2025 году размер социальной выплаты, которая предоставляется молодым и многодетным семьям на улучшение жилищных условий, вырос и составил 30% от расчётной (средней) стоимости жилого помещения (в 2024 году эта доля составляла 20%).

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году 31 молодая мурманская семья получила свидетельства 28 февраля. Ещё 41 семье, где возраст супругов достиг 36 лет, документы были вручены 2 апреля. Вручение 25 апреля закрывает программу 2025 года. Таком образом, в текущем году поддержкой на улучшение жилищных условий в городе-герое охвачены 97 семей.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29839&page=1

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