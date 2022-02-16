Ещё 3 муниципальные инициативы по благоустройству получат поддержку из регионального бюджета в 2022 году

После проведения второго конкурсного отбора для предоставления субсидий по программе «Формирование современной городской среды Мурманской области» комиссия определила ещё три проекта, которые получат поддержку из областного бюджета в виде субсидий муниципальным образованиям.

Это проекты по установке освещения на лыжной трассе по ул. Нагорной в Мончегорске, приобретению и монтажу световой праздничной иллюминации в Оленегорске и Высоком, укладке модульного резинового покрытия для многофункциональной спортивной площадки на ул. Мурманская в Териберке.

Конкурсный отбор проектов муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку местных инициатив проводился Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области. Всего в 2022 году будут субсидированы 47 проектов на общую сумму 38 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, программа инициативного бюджетирования по поддержке местных инициатив на территории Мурманской области действует с 2017 года. Она помогает населению принять участие в решении наиболее важных проблем на местах с помощью финансового соучастия регионального и муниципальных бюджетов.

С нормативно-правовой базой по программе инициативного бюджетирования можно ознакомиться по ссылке.

Список проектов, прошедших конкурсный отбор для реализации в 2022, представлен на сайте министерства по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440061/#&gid=1&pid=1