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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.21 15:30

Ещё 48 маршрутов общественного транспорта в Заполярье можно отслеживать онлайн

На картах «2ГИС» теперь можно отслеживать передвижение общественного транспорта по 48 маршрутам по Мурманской области. Синхронизация передвижения с онлайн-сервисами позволяет жителям видеть место расположения транспорта и планировать свои поездки.

На картах уже отображаются рейсовые автобусы в Апатитах, Североморске, Кировске, Зеленоборском, Кандалакше, Умбе и ЗАТО Александровск. В столице Заполярья на сервисе «2ГИС» можно отследить не только автобусные маршруты, но и троллейбусы.

Воспользоваться онлайн-картами с отображенным транспортом теперь можно и в мобильном приложении.

«Сначала на сервисах «Яндекс», «2ГИС» и «troll51» можно было увидеть транспорт только в Мурманске. Затем отдельные маршруты других населенных пунктов мы стали размещать в «Яндексе», теперь - в «2ГИС». Работа продолжается, добавляем новые маршруты на карты. Наша цель - ввести весь транспорт в систему, чтобы в режиме онлайн можно было его отследить. Планируем задействовать как можно больше общедоступных онлайн-сервисов», - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

В областном Минтрансе отмечают, что трансляция движения пассажирского транспорта в онлайн-системы стала возможной при передаче полномочий по организации перевозок на уровень региона, а также благодаря внедрению программы мониторинга пассажирских перевозок через ЦУР.

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