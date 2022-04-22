Ещё 65 мурманских семей получили возможность улучшить свои жилищные условия

Сегодня свидетельства о праве на социальные выплаты им вручили в администрации города Мурманска.

– Это одно из приоритетных направлений работы городских властей. Семьи могут использовать выплату при оформлении ипотеки, приобретении квартиры или строительстве дома. Она покрывает двадцать процентов от средней стоимости жилья, – рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Программа, направленная на улучшение жилищных условий молодых семей, реализуется 16 лет. С 2013 года финансовая поддержка оказывается ещё и многодетным семьям без ограничения возраста супругов.

Одно из обязательных условий для участия в программе – семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении. Величина выплаты зависит от количества членов семьи и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. К примеру, для семьи из пяти человек компенсация в этом году составит более миллиона рублей.

Сегодня программа продолжает эффективно работать и развиваться. Она востребована среди мурманчан, ведь такая финансовая поддержка очень существенна и важна для семьи.

Кроме того, для семей, в которых за время участия в программе родились дети, предусмотрена дополнительная мера поддержки – выплата в размере 5% от средней стоимости жилья. За время реализации проекта её получили 328 семей.

Всего в 2022 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получат 142 мурманские семьи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22242&page=1