В ММТП НТК началась реализация арктической программы 2024 годаВ Мурманской области стало меньше фальшивок
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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.24 11:00

Ещё 8 объектов культуры появились в Мурманской области в 2023 году благодаря президентскому нацпроекту

Вчера на заседании правительства первый заместитель губернатора Оксана Демченко подвела итоги реализации национального проекта «Культура» в Мурманской области в 2023 году. Как подчеркнула спикер, уровень достижения показателей по этому направлению традиционно высок и составляет 100%.

При федеральной поддержке продолжают обновляться пространства учреждений культуры. В 2023 году пять библиотек стали модельными, что позволило региону сохранить лидирующие позиции по числу модернизированных пространств. Напомним, что с 2019 года в Мурманской области обновлено уже 24 библиотеки, ещё три предстоит открыть в нынешнем году.

Обновления также коснулись учреждений образования в сфере культуры и искусства. Как отметила вице-губернатор, в 2023 году поставлены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в пять детских школ искусств и одну детскую музыкальную школу Мурманской области. Новые инструменты позволят ребятам совершенствовать исполнительские навыки и на высоком уровне демонстрировать мастерство на всероссийских творческих состязаниях.

Кроме того, в своём докладе Оксана Демченко поделилась важным для Печенгского муниципального округа приобретением: в прошлом году культурно-досуговый центр «Платформа» при поддержке нацпроекта обзавелся передвижным автоклубом. Многофункциональный автотранспорт дает местным коллективам возможность гастролировать в самые отдаленные уголки и гарнизоны округа.

Ещё один важный аспект национального проекта – цифровизация учреждений культуры. За минувший год в Кольском Заполярье создано еще два виртуальных концертных зала, где можно без потери качества знакомиться с шедеврами отечественной и мировой классики, а областными и муниципальными музеями размещено 15 мультимедиа гидов с технологией дополненной реальности на цифровой платформе «Артефакт».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в 2024 году работа по обновлению учреждений культуры будет продолжена. Помимо модернизации трех библиотек в Мурманске и Оленегорске, при федеральной поддержке планируется создать два виртуальных концертных зала в Североморске и Заполярном, приобрести оборудование для Мурманского областного художественного музея и историко-краеведческого музея Печенгского муниципального округа. Будут продолжены строительство Центра культурного развития в Мурманске и капитальный ремонт Сельского дома культуры в Туломе, а также отремонтированы крыльцо и парапет филиала Центра творчества и досуга города Гаджиево в Оленьей Губе и крыша ДШИ №3 города Мурманска.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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