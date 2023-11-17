Ещё 80 жителей Мурманской области пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга

Мурманская областная станция переливания крови в рамках Всероссийского марафона донорства костного мозга #ДавайВступай провела акцию, в рамках которой ещё 80 жителей региона пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга. Уже более 600 наших земляков состоит в Федеральном регистре, 6 из них стали донорами и помогли врачам спасти жизни тяжелобольных пациентов.

В России ежегодно более чем у 25 тысяч человек диагностируют злокачественные заболевания крови, и 5 тысяч из них, в том числе 900 детей, нуждаются в трансплантации не родственного костного мозга.

Пациентам со злокачественными заболеваниями крови очень сложно найти донора для трансплантации костного мозга. Шанс найти подходящего составляет примерно 1 на 10 тысяч. Сегодня в регистре более 200 тысяч потенциальных доноров стволовых клеток (костного мозга), но для того, чтобы у каждого онкогематологического больного был шанс на выздоровление, необходимо не менее 500 тысяч человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга может любой гражданин России в возрасте 18-45 лет. Для этого нужно зайти на портал госуслуг в раздел «Здоровье» и подать заявление в графе «Подача заявления в Федеральный регистр костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток». После этого с вами свяжутся специалисты станции переливания крови и назначат время для визита. Для вступления в регистр потребуется сдать 2-3 мл крови.