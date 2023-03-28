Ещё 9 центров «Точка роста» будет открыто на базе школ сельской местности и малых городов Мурманской области в рамках нацпроекта «Образование». Об этом вчера в ходе оперативного совещания регионального правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.

В Мурманской области с 2020 года создаётся федеральная сеть центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста». Работа ведётся в рамках реализации федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование».

«За три года на базе школ сельской местности и малых городов Мурманской области открыто 53 центра, которые охватывают почти 30 тысяч школьников. Они оборудованы 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности и другой современной техникой. Это позволяет юным северянам получать дополнительное образование, расширять знания по обязательным предметам», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также отметил, что на оснащение «Точек роста» уже направлено 70 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

К началу нового учебного года на базе 7 муниципалитетов будет открыто ещё 9 центров. Образовательные пространства появятся в Мончегорске, Оленегорске, Кировске, Кандалакшском и Кольском районе, а также в Полярных Зорях и Печенгском муниципальном округе. На их обустройство будет направлено почти 20 миллионов рублей. Таким образом, к 2024 году количество «Точек роста» в регионе достигнет 62, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.