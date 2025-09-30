Ещё больше квартир в строящихся в Мурманской области домах станут доступны при покупке по «Арктической ипотеке» - Андрей Чибис

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера одной из тем оперативного совещания стало жилищное строительство. Губернатор Андрей Чибис рассказал, что благодаря утверждённой стоимости большее количество квартир в строящихся в регионе многоквартирных домах будет доступно северянам при покупке по программе «Арктическая ипотека».

«На прошлой неделе федеральный Минстрой издал приказ об определении новой средней рыночной стоимости одного квадратного метра. С 1 октября в Мурманской области она составит 155 тысяч рублей», — отметил глава региона.

Напомним, по условиям «Арктической ипотеки» цена за квадратный метр жилья, подходящего под условия программы, должна быть не выше средней стоимости, установленной в регионе. По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса методика определения этой стоимости была усовершенствована. На данный момент этот показатель полностью соответствует рыночной цене.

Также Андрей Чибис анонсировал строительство нового современного микрорайона в Мурманске на 100 тысяч квадратных метров жилья.

«Мы запустим большой проект в Ленинском округе, на Верхне-Ростинском шоссе. Это — часть комплексного развития территории, и важно, что реализуем его вместе с надёжным инвестором — группой компаний «Аквилон», при поддержке «ДОМ.РФ». Будут не только дома, но и всё, что нужно для комфортной жизни: детские и спортивные площадки, зелёные дворы без машин, благоустройство и удобная инфраструктура», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор добавил, что строительство проведут с соблюдением зелёных стандартов — дома будут энергоэффективными, а пространство вокруг безопасным и современным.

В своём выступлении Андрей Чибис указал на преимущества локации, подчеркнув, что она находится всего в 3,5 километрах от центра Мурманска и представляет собой отличную территорию для развития новой городской среды.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, распространение условий «Дальневосточной ипотеки» на регионы Арктической зоны РФ было предложено губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На данный момент уже открыты продажи в строящихся жилых комплексах, которые возводятся частными девелоперами. Также условия позволяют брать льготную ипотеку на вторичное жильё в моногородах и сельских поселениях, либо на покупку или строительство дома, а также на приобретение участка под строительство дома.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551786/#&gid=1&pid=12