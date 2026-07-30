Ещё больше заполярных предпринимателей смогут получить услуги на льготных условиях

По поручению губернатора Андрея Чибиса Центр поддержки предпринимательства получит дополнительные средства в размере 3 млн рублей на оказание поддержки бизнесу. Благодаря этому ещё больше представителей предпринимательского сообщества смогут воспользоваться бухгалтерскими, юридическими и маркетинговыми и сэкономить до 70% затрат.

Обратиться за поддержкой в Центр поддержки предпринимательства может любой предприниматель не более одного раза в год. Максимальная стоимость услуг – 150000 рублей.

Подробная информация о работе Центра поддержки предпринимательства на сайте.

Обратиться в Центр можно лично по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, по телефону (8152) 41-07-44 или электронной почте: info@cppmo.ru.