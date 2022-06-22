Ещё два гида в Мурманской области получили аккредитацию по итогам квалификационного экзамена

20 июня в Мурманске состоялся квалификационный экзамен в рамках пятого этапа аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков. На сегодняшний день в Мурманской области добровольную аккредитацию получили 18 гидов.

На квалификационный этап были допущены три экскурсии разных гидов: «Мурманск. Из прошлого в будущее», «Мурманск молодой», «Город, опалённый войной».

Как сообщает региональный комитет по туризму, в состав экспертно-методического совета входят специалисты, обладающие компетенциями в области туризма и гостеприимства, краеведения и экскурсоведения: представители Туристского информационного центра Мурманской области, дирекции ООПТ регионального значения Мурманской области, Мурманского арктического государственного университета, Русского географического общества, Кольского научного центра Российской академии наук, Ассоциации кольских саамов, Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея.

По итогам квалификационного экзамена аккредитацию прошли 2 гида: – Елена Зелезинская (экскурсия «Мурманск молодой») и Виктор Сафронов (экскурсия «Город, опалённый войной»).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22597&page=2