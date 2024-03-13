Ещё два пункта витаминизации откроется в Мурманской области

Губернаторский проект «Витаминизация» продолжает свою реализацию на территории Мурманской области в 19 населённых пунктах. Уже на этой неделе будут открыты мобильные пункты в н.п. Североморск-3 и н.п. Щукозеро.

Пункты витаминизации организованы в общественных местах и в удобное для жителей время по следующим адресам:

- н.п. Североморск-3: средняя образовательная школа №8, ул. Школьная, 7 (15 и 16 марта - с 12.00 до 20.00);

- н.п. Щукозеро: средняя образовательная школа №6, ул. Агеева, 7а (17 марта - с 12.00 до 20.00).

Запись на «Витаминизацию» будет доступна в четверг и пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 15.00 по телефону единого контакт-центра 8(8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2).

Для получения данной услуги единственным требованием является регистрация по месту проживания в Мурманской области. При себе необходимо иметь паспорт, напоминает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15302-227-severomorcev-uzhe-proverili-uroven-vitamina-d-v-organizme/