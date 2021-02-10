Ещё два заполярных бизнес-проекта стали резидентами Арктической зоны РФ

Список резидентов Арктической зоны России от Мурманской области пополнился двумя новыми участниками. Это ООО «Мурманский абразивный завод» с проектом создания производства абразивных материалов в посёлке Никель и ООО «Развитие», представившее проект строительства сети мини-гостиниц в Кандалакшском районе.

«Мы видим, что с начала года уже четыре компании от Мурманской области получили статус резидента АЗ РФ. Это подтверждает, что принятые преференциальные режимы действуют. Эти инвестиционные проекты дают региону новые рабочие места и налоги в федеральный и региональный бюджеты», - прокомментировал событие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В планах ООО «МАЗ» - строительство завода по производству гранулированного шлака, который широко применяется для обработки стали и бетона, очистки поверхностей от загрязнений и подготовки к окрашиванию. Планируемая мощность производства – порядка 20 тысяч тонн продукции в год. Объём инвестиций по проекту – более 54 млн рублей. Создание нового производства в Никеле позволит частично диверсифицировать экономику Печенгского района после закрытия плавильного цеха ОАО «КГМК» и вдохнуть в посёлок новую жизнь.

Проект ООО «Развитие» призван удовлетворить быстро растущий спрос на туристические услуги в Кандалакшском районе, где главной проблемой является нехватка средств размещения. Речь идёт о строительстве мини-гостиниц. Общий объём инвестиций – 15 млн рублей, срок реализации – конец 2023 г.

На сегодняшний день в число резидентов АЗ РФ входит 19 компаний из Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.