Ещё две компании из Мурманской области стали резидентами Арктической зоны РФ

От Мурманской области зарегистрировано уже 39 резидентов Арктической зоны РФ. Статус и набор административных и налоговых преференций получили еще две компании: ООО «Эко-отель «Курш Рок» и ООО «Оберон».

Компания «Эко-отель «Курш Рок» создаст туристическую базу. Проект предусматривает строительство коттеджей для размещения туристов, а также обустройство пеших туристических маршрутов и предоставление услуг по занятиям активными видами спорта, такими как кайтинг и дайвинг.

«Компания инвестирует 45 миллионов рублей, создаст 24 новых рабочих места. Согласно бизнес-плану, туристическая база будет построена до 2026 года», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Проект еще одного нового резидента – компании «Оберон» – предусматривает создание судоходного транспортного предприятия, оказывающего услуги морских перевозок собственными и арендованными грузовыми и вспомогательными морскими судами в пределах акватории Арктической зоны РФ.

«Это ещё один крупный проект, получивший государственную поддержку. Инвестиции по проекту составляют более 864 миллионов рублей. Первые перевозки руководство компании планирует осуществить уже в том году», – подчеркнула вице-губернатор.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать документы на получение статуса резидента АЗРФ можно через электронный кабинет на инвестиционном портале Арктической зоны России https://arctic-russia.ru.